Negli ultimi anni, si è assistito a un cambiamento nel modo di affrontare la sicurezza sul lavoro, passando da un approccio basato sui dati storici a uno più orientato all’analisi in tempo reale. Oggi, strumenti digitali e sistemi di monitoraggio consentono di raccogliere e analizzare informazioni in modo continuo, con l’obiettivo di prevenire incidenti prima che accadano. Questa trasformazione ha portato a nuove pratiche nei controlli e nelle verifiche quotidiane.

C’è stato un tempo in cui la sicurezza nei luoghi di lavoro si costruiva guardando al passato: incidenti, report, verifiche, tutto partiva da ciò che era già accaduto. Oggi, invece, il baricentro si sposta in avanti: non più solo reazione ma previsione, non più soltanto norme e controlli, ma dati, flussi informativi e intelligenza diffusa. È la rivoluzione del modello data-driven: una trasformazione silenziosa ma profonda che sta ridefinendo il modo in cui aziende, cantieri e organizzazioni proteggono le persone. Entrare oggi in un ambiente di lavoro significa sempre più spesso entrare in un ecosistema connesso: sensori ambientali che...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Data-driven, la svolta che previene incidenti

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