Nasce il primo gioco da tavolo che previene gli incidenti domestici dei bambini

Un nuovo gioco da tavolo si propone di aiutare i genitori a prevenire gli incidenti domestici nei bambini, una sfida che causa ogni anno numerosi infortuni. La scatola contiene un tabellone, 112 carte e un vademecum pratico, pensato per insegnare le regole di sicurezza in modo semplice e coinvolgente. I bambini imparano a riconoscere i pericoli più comuni in casa, come bruciature o scivoloni, attraverso un’attività ludica. Il gioco mira a rendere più sicchi gli ambienti familiari.

Ulss 3, Fondazione di Venezia e Clementoni firmano "Ca’ Bimbo", prodotto educativo validato da un comitato scientifico. Stefani: «Atto d’amore per i cittadini» Una scatola, un tabellone, 112 carte e un vademecum con l’abc della prevenzione domestica si battono al tavolo contro bruciature in cucina, ruzzoloni per le scale, scivoloni in bagno, bernoccoli da spigoli, teste incastrate tra le inferriate del lettino, avvelenamenti da medicinali incustoditi, ingestioni accidentali di piccoli oggetti, schiacciamenti dovuti ai mobili ballerini, ecc. Nell’anno appena trascorso 1.275 bambini sono arrivati ai pronto soccorso pediatrici dell'Ulss 3 per incidenti casalinghi in gran parte evitabili: è per questo che l’azienda sanitaria veneziana ha pensato di ideare, sviluppare e realizzare “Ca’ Bimbo”, il primo gioco da tavolo italiano in grado di prevenire gli incidenti pediatrici domestici. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il mistero della pietra romana con incisioni: l’IA svela che potrebbe essere un antico gioco da tavolo dei RomaniUna pietra romana con incisioni ha attirato l’attenzione degli studiosi perché potrebbe rappresentare un antico gioco da tavolo, secondo le analisi dell’intelligenza artificiale.

“0-99. Design per gioco”: a Palazzo Arese Borromeo la mostra che racconta il gioco da tavolo come cultura, design e relazioneDurante la Milano Design Week 2026, Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno espone la mostra

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Nasce Ca' Bimbo, primo gioco italiano per la prevenzione domestica; L’Aquila, nasce il Gioco del 99; Ca’ Bimbo, giocare per prevenire; hack//Z.E.R.O. è stato annunciato da CyberConnect2 con un trailer, è il nuovo gioco della serie .hack.

L’Aquila, nasce il Gioco del 99Presentato in Comune il Gioco del 99, dal primo Giubileo della storia ad un tabellone che racconta la città, al quale hanno partecipato oltre 500 studenti, in un percorso che intreccia storia, identit ... rete8.it

Nasce Ca' Bimbo, primo gioco italiano per la prevenzione domestica. Venturini: Un progetto unico per la sicurezza dei bambiniCa’ Bimbo è un prodotto educativo validato da un comitato tecnico-scientifico composto da 9 professionisti sanitari - pediatri, medici dell’emergenza-urgenza, ostetriche, neuropsichiatri infantili, ... live.comune.venezia.it

NASCE LA SERIE “ICONE DELLA MUSICA” Il primo volume è dedicato a Harry Styles La Collana Visio si arricchisce di una nuova sezione: Icone della Musica. Dopo il successo delle serie dedicate al Cinema e alla cultura pop, Edizioni Intra inaugura un nu - facebook.com facebook