Il 13 marzo 2026 si celebra la Giornata Mondiale del Sonno, un evento dedicato a mettere in evidenza i disturbi del riposo notturno e alle strategie cliniche per affrontarli. Questa ricorrenza si focalizza sull’importanza del sonno per la salute cerebrale e sulla prevenzione di malattie come l’Alzheimer. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto delle problematiche legate al sonno.

Il venerdì 13 marzo 2026 segna l’arrivo della Giornata Mondiale del Sonno, un appuntamento che sposta il sui disturbi del riposo notturno e sulla loro gestione clinica. Gli specialisti dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Campobasso sottolineano come la qualità del sonno sia un pilastro fondamentale per la salute cerebrale e il benessere generale, invitando a non limitare l’attenzione a una sola data ma a renderla quotidiana. L’analisi incrociata tra i dati medici e le abitudini sociali rivela che problemi come l’insonnia e le apnee sono diventati i motivi principali di accesso ai centri specializzati, evidenziando una crisi silenziosa che va oltre la semplice stanchezza mattutina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sonno: la pulizia cerebrale che previene l'Alzheimer

