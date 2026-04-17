Bianca Guaccero e Dario Acocella si sono incontrati per la prima volta nell’estate del 2009 durante le riprese della fiction Rai “Capri”. Successivamente, hanno deciso di unirsi in matrimonio e hanno avuto una figlia di nome Alice. La relazione tra i due si è conclusa in passato, ma rimane un legame familiare con la loro figlia, che è stata al centro della loro vita.

Bianca Guaccero e l’ex marito Dario Acocella si sono conosciuti nell’estate del 2009, sul set della fiction Rai “Capri”. Bianca interpretava Carolina Scapece, mentre Dario Acocella era il regista, insieme alla collega Francesca Marra. Tra Bianca e Dario è scattato immediatamente qualcosa: inizialmente una simpatia, che poi nei mesi si è trasformata in altro, lasciando posto all’amore. È così che è nata la storia d’amore tra Bianca Guaccero e il suo ex marito. Dopo essersi fidanzati, i due si sono presentati ufficialmente davanti ai fotografi nel 2010, mostrandosi per la prima volta insieme. Negli anni successivi, alla proposta di matrimonio, ha fatto seguito appunto il grande “sì”, con le nozze il Puglia, a Monopoli.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dario Acocella e Alice, chi sono l’ex marito e la figlia di Bianca Guaccero: “Un amore importante”

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