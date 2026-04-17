Danza trionfo brindisino a Blackpool | podi europei per le giovani atlete

Le giovani atlete della Studio Dance Brindisi hanno ottenuto riconoscimenti al Campionato Europeo 2026 della World Dance Council, svolto dal 3 al 5 aprile presso il Winter Gardens di Blackpool, in Inghilterra. Durante la competizione, hanno conquistato diversi podi, portando a casa risultati significativi per la loro squadra e la città di provenienza. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da vari paesi europei.

Le atlete della Studio Dance Brindisi hanno conquistato importanti piazzamenti durante il Campionato Europeo 2026 della World Dance Council, tenutosi tra il 3 e il 5 aprile presso il Winter Gardens di Blackpool, in Inghilterra. Le giovani ballerine brindisine sono rientrate con una serie di podi che confermano la solidità del percorso iniziato con le finali mondiali del 2025. Il palcoscenico inglese, noto per essere un punto di riferimento globale per la danza da competizione, ha protagoniste quattro atlete della delegazione italiana. Arianna Fischetto, già vice campionessa del mondo, si è distinta ottenendo il titolo di Vice Campionessa Europea nella categoria Solo Latin Under 10, riuscendo a raggiungere diverse finali sia nelle prove singole sia in quelle combinate (sia a 2 che a 5 balli), posizionandosi quasi sempre tra i primi posti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Danza, trionfo brindisino a Blackpool: podi europei per le giovani atlete Notizie correlate Campionato europeo della danza: titoli e podi alle giovani atlete brindisineBRINDISI - Il Winter Gardens di Blackpool, tempio mondiale del ballo da competizione, ha fatto da cornice magica al Campionato Europeo 2026 della... Ginnastica, trionfo Dolomiti a Padova: 14 podi per le atleteLa delegazione bellunese della Dolomiti Blog SSD ha segnato un bilancio straordinario durante le qualificazioni regionali tenutesi a Padova lo scorso...