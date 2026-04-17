D’Annunzio in salsa seriale | Alla festa della rivoluzione tra storia e cliché

Negli ultimi anni, molte produzioni televisive hanno riproposto temi e figure della storia italiana, spesso reinterpretandoli in modo libero o stereotipato. Tra questi, uno spettacolo ha preso spunto dalla figura di un famoso poeta e scrittore, ambientandolo in un contesto rivoluzionario. La narrazione si basa su eventi e personaggi storici, ma spesso si mescolano elementi di finzione e cliché. La rappresentazione ha suscitato reazioni contrastanti tra pubblico e critica.

Povero Vate. Negli ultimi sette, otto anni lo avranno tirato per la giubba non sappiamo più quante volte. Forse per preveggenza – e poi per adulazione – verso il ministro Giuli. Qui, in Alla festa della rivoluzione, che pare più il lancio di un film borgonzoniano estivo a 3 euro, gli presta postura, pelata e portamento un bravissimo Maurizio Lombardi (a memoria ci avevano provato di recente anche Sergio Castellitto e Paolo Pierobon). Ma il pur volitivo Lombardi deve scansarsi e rimanere un pretesto per quello che sembra un puntatone di Citadel: Diana o La legge di Lidia Poët. Alziamo infatti le mani quando il cinema vuole essere qualcos’altro, così, in maniera programmatica e sistematica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - D’Annunzio in salsa seriale: “Alla festa della rivoluzione” tra storia e cliché Notizie correlate Alla Festa della Rivoluzione: l'attentato a Gabriele D'Annuncio in una clip esclusivaL'impresa di Fiume al centro del film di Arnaldo Catinari in un vortice di tradimenti, segreti, menzogne e amori impossibili anticipati da una clip... Alla festa della rivoluzione, a Cinemazero l'anteprima del film di Arnaldo CatinariAlla festa della rivoluzione, il film di Arnaldo Catinari su intrighi politici, amori impossibili e vendette private sullo sfondo della rivoluzione...