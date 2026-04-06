Alla Festa della Rivoluzione | l' attentato a Gabriele D' Annuncio in una clip esclusiva

Durante la Festa della Rivoluzione, è stata mostrata in anteprima una clip del nuovo film di Arnaldo Catinari, che uscirà il 16 aprile nelle sale distribuito da 01 Distribution. La pellicola si concentra sull'impresa di Fiume e include scene che rappresentano tradimenti, segreti, menzogne e amori impossibili. La scena dell’attentato a Gabriele D’Annuncio è uno dei momenti centrali del film.

L'impresa di Fiume al centro del film di Arnaldo Catinari in un vortice di tradimenti, segreti, menzogne e amori impossibili anticipati da una clip esclusiva del film, al cinema dal 16 aprile con 01 Distribution. La "Vittoria Mutilata" dopo la Prima Guerra Mondiale che spinse Gabriele D'Annunzio a un'ardita missione di conquista della città di Fiume diventa materiale narrativo per Arnaldo Catinari. In sala dal 16 aprile distribuito da 01 Distribution, Alla Festa della Rivoluzione usa l'impresa di Fiume per raccontare un intreccio di intrighi, amori e tradimenti che vede coinvolti la spia Beatrice, Pietro, capo dei servizi segreti italiani e Giulio, un medico anarchico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Alla Festa della Rivoluzione: l'attentato a Gabriele D'Annuncio in una clip esclusiva Grand Ciel: una proposta misteriosa al centro della clip esclusiva del thriller di Akihiro HataAnticipato da una clip esclusiva, il mistery thriller di Akihiro Hata interpretato da Damien Bonnard arriva nei cinema italiani dal 5 marzo con No. Greenland 2 - Migration: Gerard Butler affronta una minaccia "stellare" nella clip esclusivaUna spaventosa catastrofe si abbatte sulla famiglia di Gerard Butler in una clip esclusiva del disaster movie, nei cinema dal 29 gennaio con Lucky... Temi più discussi: Alla Festa della Rivoluzione: l'attentato a Gabriele D'Annuncio in una clip esclusiva; Alla festa della Rivoluzione, la Fiume di D’Annunzio: dal libro al cinema; La festa della rivoluzion­e; Galeotto il set di Mare Fuori, Nicolas Maupas e Valentina Romani stanno insieme (e i fan gongolano). Alla Festa della Rivoluzione: l'attentato a Gabriele D'Annuncio in una clip esclusivaL'impresa di Fiume al centro del film di Arnaldo Catinari in un vortice di tradimenti, segreti, menzogne e amori impossibili anticipati da una clip esclusiva del film, al cinema dal 16 aprile con 01 D ... movieplayer.it Alla festa della rivoluzione: trama, cast e uscita del film con Riccardo Scamarcio ambientato a FiumeAlla festa della rivoluzione, scopri quando esce al cinema: tutti i dettagli su trama, cast e location del nuovo film con Riccardo Scamarcio ambientato nella Fiume di Gabriele D’Annunzio. tag24.it Vi aspettiamo anche oggi 04 aprile alla Festa della Primavera Via Fratti fra via Garibaldi e Via Zanardelli. Il nostro stand è in condivisione con l’L' Artefice Viola perché l’unione fa la forza, per arrivare concretamente a realtà bisognose tramite i nostri progetti #s facebook