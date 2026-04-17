Danneggiata la recinzione che divide la scuola dal parco | Atti vandalici ripetuti

Nella zona tra un istituto tecnico e il parco del Gigante, sono stati segnalati ripetuti danneggiamenti alla recinzione che delimita i due spazi. Si tratta di atti vandalici che hanno causato danni alla recinzione stessa, rendendo necessarie verifiche e interventi di riparazione. La situazione viene monitorata dalle autorità locali, che stanno procedendo con accertamenti per identificare i responsabili.

Ripetuti atti di vandalismo e danneggiamenti alla recinzione che separa l’area dell’Istituto tecnico Bassi-Burgatti in via Rigone e il giardino del Gigante a Cento. A denunciarlo è la Provincia che, su iniziale segnalazione della scuola, è dapprima intervenuta ripetutamente per cercare di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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