Atti vandalici nella meravigliosa Roscigno vecchia | danneggiata l' illuminazione pedonale

Questa notte a Roscigno vecchia sono stati colpiti ancora una volta dagli atti vandalici. Le persone hanno danneggiato l’illuminazione pedonale e la casa dell’acqua, lasciando la zona al buio e senza acqua potabile. La rabbia del sindaco Pino Palmieri cresce: “Non possiamo tollerare questi gesti”. E purtroppo, non finisce qui. Tre cuccioli sono stati trovati avvelenati, una scena che ha sconvolto la comunità.

Atti vandalici a Roscigno nei giorni scorsi e rabbia da parte del sindaco Pino Palmieri. A essere danneggiata è stata l'illuminazione pedonale nella zona di Roscigno vecchia, inoltre sono stati provocati danni anche alla casa dell'acqua e inoltre sono stati avvelenati tre cuccioli.

