Atti vandalici ripetuti contro le centraline che alimentano i lampioni a Grugliasco | diverse zone restano al buio
A febbraio 2026, a Grugliasco, alcuni vandali hanno danneggiato ripetutamente le centraline che forniscono energia ai lampioni, lasciando diverse strade al buio. Le manomissioni si sono verificati in più zone della città, creando disagi per i residenti e i passanti. Le autorità stanno cercando di individuare i responsabili, mentre le riparazioni richiedono interventi costanti. La situazione ha già suscitato preoccupazione tra i cittadini, che chiedono maggiori controlli.
L'assessore: "Speriamo che chi si sta divertendo in questo modo prima o poi si stanchi, è un disagio e anche un costo per la comunità" Nella prima parte di febbraio 2026 si stanno ripetendo episodi di manomissione dei quadri elettrici che alimentano i lampioni sul territorio comunale di Grugliasco. Il Comune, in una nota, parla di “disservizi pesanti e ripetuti che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini”. Particolarmente colpiti, secondo la ricostruzione dell'ente, il parco Porporati, rimasto al buio per ben due volte in due settimane, e borgata Lesna, dove il disservizio ha interessato praticamente tutto il quartiere.🔗 Leggi su Torinotoday.it
