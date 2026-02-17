Atti vandalici ripetuti contro le centraline che alimentano i lampioni a Grugliasco | diverse zone restano al buio

A febbraio 2026, a Grugliasco, alcuni vandali hanno danneggiato ripetutamente le centraline che forniscono energia ai lampioni, lasciando diverse strade al buio. Le manomissioni si sono verificati in più zone della città, creando disagi per i residenti e i passanti. Le autorità stanno cercando di individuare i responsabili, mentre le riparazioni richiedono interventi costanti. La situazione ha già suscitato preoccupazione tra i cittadini, che chiedono maggiori controlli.

L'assessore: "Speriamo che chi si sta divertendo in questo modo prima o poi si stanchi, è un disagio e anche un costo per la comunità" Nella prima parte di febbraio 2026 si stanno ripetendo episodi di manomissione dei quadri elettrici che alimentano i lampioni sul territorio comunale di Grugliasco. Il Comune, in una nota, parla di “disservizi pesanti e ripetuti che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini”. Particolarmente colpiti, secondo la ricostruzione dell'ente, il parco Porporati, rimasto al buio per ben due volte in due settimane, e borgata Lesna, dove il disservizio ha interessato praticamente tutto il quartiere.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Vento, pioggia e gradine funestano Palermo e la provincia: alberi e lampioni caduti in diverse zoneIl maltempo ha interessato Palermo e la provincia con vento di maestrale, pioggia e grandine, causando caduta di alberi e lampioni in diverse zone.

Atti vandalici al Cardeto, abbattute sette piante: la denuncia contro ignoti sporta dal ComuneIl Comune di Ancona ha denunciato alle autorità il danneggiamento di sette piante nel parco urbano del Cardeto, attribuito a ignoti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.