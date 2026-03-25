Andrea Carnevale ha commentato il match tra Napoli e Milan, sottolineando che il Milan è rimasto in corsa grazie a Allegri. Ha inoltre evidenziato il ruolo di Hojlund come elemento determinante durante la partita. L'ex calciatore è stato intervistato dai giornalisti de 'La Gazzetta dello Sport' e ha analizzato le prestazioni delle squadre coinvolte.

Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola. L'ex calciatore azzurro, oltre ad aver parlato nuovamente del 1 maggio dell'88, si è sportato a parlare del big match tra Napoli e Milan, facendo riferimento anche allo scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole: Sul match dell'88: «Sono passati trent'anni quasi e fa ancora male.Meglio soprassedere, perché la cicatrice sta qua». Carnevale, quindi? «Può accadere qualsiasi cosa, come abbiamo ahimè dimostrato noi. I punti di vantaggio sono tantissimi, per me l'Inter è uno squadrone e resta la grande favorita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Carnevale: “Se il Milan è rimasto in scia lo deve ad Allegri. Hojlund uomo chiave”

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