Durante un’intervista con Pianeta Milan, l’ex allenatore di basket Dan Peterson ha condiviso alcuni consigli rivolti a Allegri e Cardinale. La discussione ha coinvolto anche i temi legati al Milan e alle strategie future del club, con riferimenti specifici a giocatori come Pulisic e alle scelte tecniche. L’intervista ha offerto uno sguardo diretto sulle opinioni di Peterson riguardo alla gestione e alla direzione della squadra rossonera.

Durante 'Il Foglio a San Siro' (qui le parole di Scaroni), evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino, l'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi ha avuto il piacere di intervistare l'ex allenatore di basket Dan Peterson, estremo conoscitore della cultura sportiva USA e italiana. L'ex commentatore ha di recente intervistato e conosciuto (a Milanello) Pulisic (qui tutta l'intervista). Ecco cosa ne pensa: "Pulisic è un ragazzo molto maturo, molto 'quadrato' e professionale. Mi è piaciuto moltissimo perché ha una grande mentalità. Mi ha detto che ci possono essere momenti di difficoltà, ma la mentalità dev'essere costante.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Peterson: “Ecco cosa consiglio ad Allegri e Cardinale. Milan fai come Sinner” | PM

Notizie correlate

Milan, Cardinale totale supporto ad Allegri: ecco cosa apprezza dell’allenatoreCome scrive 'La Gazzetta dello Sport' Gerry Cardinale è attento allo sviluppo commerciale e alla promozione internazionale del brand Milan, ma prima...

Milan, Cardinale negli spogliatoi dopo il derby: ecco cosa ha detto ad Allegri e ai giocatoriDa quel giorno lì Cardinale non aveva più visto il derby della Madonnina allo stadio.