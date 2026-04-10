In Italia, oltre 12 milioni di persone sono iscritte a una delle oltre 107.800 associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ufficialmente. La situazione evidenzia l’ampia diffusione di attività sportive a livello amatoriale nel paese, con un numero considerevole di realtà organizzate che operano in diversi ambiti. Recentemente, una grande azienda ha annunciato un sostegno concreto alle associazioni sportive attraverso una nuova campagna di iniziative.

Sono più di 12 milioni gli italiani tesserati a una delle 107.804 associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute e operative in Italia. Il 6% di questi enti hanno attivato almeno una disciplina paralimpica. La fotografia attuale del sistema sportivo italiano la restituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, anagrafe digitale del settore gestita da Sport e Salute. Oltre 100mila realtà in cui ogni giorno c'è chi prepara un campo, promuove lo sport nelle scuole, si allena, forma squadre e allenatori, accoglie bambini, organizza attività sociali e coinvolge le famiglie. Intere comunità e territori coinvolti grazie a questi enti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Call to action di Estra, un sostegno concreto alle associazioni sportive

Estra per lo sport, i vincitori della V edizione della Call to action “L’energia delle buone pratiche” in ToscanaArezzo, 25 marzo 2026 – Si è svolta oggi presso il Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi" di Arezzo, la cerimonia di premiazione della Call...

Aperto il bando comunale per i contributi alle associazioni sportiveIl Comune di Montecarlo ha indetto un bando per erogare contributi alle associazioni che operano nell’ambito sportivo per il 2026.

Argomenti più discussi: Po Grande: anche a Casalmaggiore risuonerà la call to action per Millennials e Gen Z; FESTIVAL DI RE NUDO: mancano 4 giorni alla chiusura della CALL TO ACTION dedicata agli artisti under 30; Operation 100: la campagna di Operation Smile Italia in occasione della Giornata Mondiale della Salute 2026; Estate 2026, l’allarme di Federalberghi: Puglia a rischio isolamento.

Innovazione in sanità. Al via la call to action di FedersanitàIl Forum Permanente dei Direttori Generali di Federsanità ha lanciato una Call to Action in vista del Trentennale della Confederazione (ottobre 2025), per raccogliere le migliori pratiche innovative ... quotidianosanita.it

L'intelligenza artificiale rivoluziona il lavoro nei call center. L'Enel prevede migliaia di esuberi. Manifestazioni in tutta Italia. Il caso di Reggio Leggi l'articolo completo: https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/04/-la-crisi-dei-call-center-causata-dallintelli - facebook.com facebook