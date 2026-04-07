Tanti palazzi storici lasciati nel degrado Il lungo elenco fatto dalle opposizioni

Le opposizioni hanno presentato un lungo elenco di palazzi storici lasciati nel degrado nel centro della città. Secondo quanto riferito dai gruppi di minoranza, molte strutture di pregio sono abbandonate e in condizioni di deterioramento. La questione della riqualificazione urbana viene evidenziata come una delle principali criticità che interessano il centro storico. La situazione viene descritta come un patrimonio in declino, con molti edifici che necessitano di interventi urgenti.

Una città che cade a pezzi. I gruppi di opposizione, Pd, gruppo misto e Proposta civica, mettono i fila i tanti problemi di riqualificazione urbana del centro storico. "Dopo oltre due anni e numerosi solleciti, finalmente, sono stati rimessi al loro posto i lampioni sulla facciata del Teatro Mancinelli – sottolineano le minoranze –. Noi consiglieri di opposizione siamo fatti così Abbiamo questo desiderio di vedere una città ordinata, pulita, dove tutto funziona; ci disturba il senso di abbandono, il degrado, l’incuria. Per questo sollecitiamo l’amministrazione comunale a fare le cose o a farle meglio. Sollecitiamo quindi la pulizia dei... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Tanti palazzi storici lasciati nel degrado". Il lungo elenco fatto dalle opposizioni Leggi anche: Ravenna svela i suoi tesori: 3 palazzi storici aperti nel 2026. Leggi anche: Escursioni, borghi storici e tulipani: cosa fare nel lungo weekend di Pasqua e Pasquetta a Bologna e provincia