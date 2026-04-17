Durante una cerimonia di preghiera al Pentagono, il Segretario alla Difesa ha citato un passo biblico, ma alcuni utenti sui social hanno notato che il testo corrispondeva in realtà a una scena del film

Il Segretario alla Difesa -pardon, alla Guerra- Pete Hegseth è diventato oggetto di scherno in rete dopo aver citato un falso passo della Bibbia, tratto in realtà da Pulp Fiction, mentre era intento a guidare una funzione di preghiera al Pentagono. Il capo del Dipartimento ha infatti declamato il celebre monologo del film del 1994 di Quentin Tarantino, scambiandolo per un versetto sacro. L’omaggio inconsapevole (?) di Pete Hegseth a Quentin Tarantino. Il numero uno del Pentagono ha raccontato di essersi confrontato con l’ammiraglio Brad Cooper, alla guida delle forze statunitensi in Iran, in merito a quanto gli insegnamenti religiosi stiano influenzando le decisioni del Dipartimento della Guerra.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dall’Antico Testamento a Tarantino il passo è breve: Pete Hegseth cita la Bibbia, ma in realtà è “Pulp Fiction”

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