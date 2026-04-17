La trasmissione “Dalla Strada al Palco Special” ha ottenuto un grande riscontro nelle prime puntate, attirando quasi tre milioni di telespettatori e raggiungendo il 21% di share. La formula, che combina spettacolo e contenuti di strada, ha catturato l’attenzione del pubblico fin dall’esordio. La produzione ha puntato su costi contenuti, ottenendo comunque un risultato elevato in termini di ascolti.

“Dalla Strada al Palco Special” ha già fatto registrare numeri importanti: quasi tre milioni di telespettatori e il 21% di share per la prima puntata. E il secondo appuntamento arriva venerdì 17 aprile alle 21.30 su Rai1. La nuova formula è capace di valorizzare il racconto e le esibizioni: un people show corale che porta in scena artisti di ogni genere, dall’Italia e dal mondo, e trasforma il palco in una piazza spettacolare. Un viaggio emozionante nel mondo dei performer di strada con le loro straordinarie storie, il loro talento, la passione e la creatività. Nato da un’idea di Carlo Conti – e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me – “Dalla Strada al Palco Special” si conferma un unicum nel panorama televisivo.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DALLA STRADA AL PALCO: CONTI FA CENTRO CON MINIMA SPESA E MASSIMA RESA

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