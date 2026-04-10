Stasera, venerdì 10 aprile, i telespettatori di Rai1 avranno l’opportunità di seguire una nuova puntata dedicata alla musica dal vivo. La trasmissione, intitolata

Questa sera, venerdì 10 aprile, i fan della musica dal vivo possono sintonizzarsi su Rai1 per il ritorno di Dalla strada al palco, il programma dedicato agli artisti di strada guidato da Bianca Guaccero, in questa nuova edizione senza Nek, che promette ancora una volta emozioni autentiche e tanta buona musica. Nato da un’idea di Carlo Conti e prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai con Stand by me, lo show dà spazio a talenti straordinari provenienti da tutta Italia e non solo. Sul palco arrivano storie vere, fatte di sogni, sacrifici e passione, che prendono vita in esibizioni capaci di lasciare il segno. Il programma torna però in versione completamente rinnovata, con una nuova formula e una giuria d’eccezione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Dalla strada al palco, 10 aprile: nuova formula, conduttori vip e super ospiti

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