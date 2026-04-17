Stasera torna “Dalla strada al palco” con la seconda puntata del format rivisitato. La trasmissione continua a portare sul palco artisti emergenti e talenti che si sono fatti strada partendo dal basso. Gli spettatori potranno assistere a esibizioni live e scoprire storie di percorsi diversi, mentre i conduttori introducono i partecipanti e guidano la serata. La puntata si svolge in un clima di attesa e curiosità, con numerosi momenti dedicati alle esibizioni.

Questa sera un nuovo appuntamento con Dalla strada al palco: ecco cosa aspettarsi dalla seconda serata del format rinnovato Grande attesa questa sera con la seconda puntata diDalla Strada al palco special. Questa nuova edizione è totalmente diversa, non ci sono conduttori al centro del racconto, bensì gli stessi artisti a cui piace mettersi alla prova. Questi si presentano in autonomia e devono conquistare giuria e pubblico. Quattro grandi personaggi sono lì per giudicarli:Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica. Stasera si ripresenterà la stessa sfida: il format di Rai1 riuscirà nuovamente a battere la concorrenza? In questa edizione speciale,il ruolo dei giurati, ribattezzati per l’occasione “passanti importanti”, diventa ancora più centrale e scenografico.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dalla Strada al palco, stasera la seconda puntata: anticipazioni

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