Dalla regione Veneto 3 milioni per sostenere l' imprenditoria femminile

La giunta regionale del Veneto ha approvato un nuovo bando con uno stanziamento di tre milioni di euro destinato a sostenere l’imprenditoria femminile. Le risorse saranno assegnate come contributi a fondo perduto rivolti alle Piccole e Medie Imprese (PMI) con prevalente partecipazione femminile e alle professioniste del territorio. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali gestite da donne nella regione.

La giunta regionale del Veneto ha approvato il nuovo bando destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le Piccole e Medie Imprese (PMI) a prevalente partecipazione femminile e per le professioniste del Veneto. Lo comunica l'assessore allo sviluppo economico Massimo Bitonci.Clicca.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Regione Lazio: bando da 3 milioni per l’imprenditoria femminileTre milioni di euro per sostenere la nascita e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile nel Lazio. Super Zes, dalla Regione 200 milioni per sostenere gli investimenti delle imprese sicilianeLa giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 200 milioni di euro destinati alla Super Zes in Sicilia, utilizzando le risorse complementari del... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Patto dei Sindaci in Regione del Veneto Piattaforma PAESC Veneto; Trapianti. Il 16 aprile in Veneto il Donation Day. Stefani, donare gesto d’amore. Fondamentale l’informazione delle persone. Dati record per il sistema regionale.; Contributi per la frequenza dei servizi alla prima infanzia: scadenza domanda 15 maggio 2026; Univr protagonista nelle Reti innovative regionali tra sostenibilità, digitale e ricerca avanzata. Regione stanzia 3 milioni del Fondo autismo per famiglie e pazientiLa Giunta regionale ha approvato l'assegnazione delle risorse del Fondo Autismo per le annualità 2025 e 2026: si tratta in tutto di 3.009.272,75 euro. Le risorse derivano da due diverse delibere. Con ... ansa.it I sindaci e i governatori di Lombardia, Piemonte e Liguria si muovono. Il presidente del consiglio veneto: «è un’occasione per il paese, Ne ho parlato con Malagò» - facebook.com facebook 16/4/26. Veneto Agricoltura presente a Longarone Fiere per la 24ª edizione di Caccia, Pesca e Natura, fiera nazionale dedicata agli appassionati del mondo venatorio e ittico, in programma dal 17 al 19 aprile. (v.FB) x.com