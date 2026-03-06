La Regione Lazio ha annunciato un bando con una dotazione di tre milioni di euro destinato a promuovere l’imprenditoria femminile nella regione. Il progetto si chiama “Donne e Impresa 2026” ed è stato presentato oggi. Il finanziamento mira a sostenere le donne che vogliono avviare o sviluppare attività imprenditoriali nel territorio laziale.

Tre milioni di euro per sostenere la nascita e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile nel Lazio. È la dotazione del nuovo bando “Donne e Impresa 2026”, presentato oggi dalla Regione Lazio presso WEGIL a Roma, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese guidate da donne e favorire investimenti in innovazione e digitalizzazione. Il bando, finanziato con risorse del Programma FESR Lazio 2021-2027 e gestito da Lazio Innova, prevede contributi a fondo perduto fino a 100 mila euro per impresa, con un’intensità compresa tra il 50% e il 70% dei costi ammissibili. L’agevolazione è concessa in regime de minimis. Saranno finanziabili investimenti in macchinari, attrezzature, software e digitalizzazione, oltre a spese di personale e costi generali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Regione Lazio: bando da 3 milioni per l’imprenditoria femminile

Rifiuti: a bando 21,3 milioni da Regione Lazio per ammodernamento e conversione impiantiE’ online il bando regionale che stanzia 21,3 milioni di euro di fondi Fesr per interventi di ammodernamento e riconversione di impianti pubblici...

Agricoltura, dalla Regione un maxi bando da 100 milioni per chi investe in SiciliaContributi fino all’80 per cento per le aziende che puntano su innovazione e sostenibilità, con domande da presentare tra marzo e giugno e incentivi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Regione Lazio.

Temi più discussi: Commercio di prossimità, 11 milioni di euro ai Comuni del Lazio; Presentazione del nuovo bando Donne e Impresa; Bando Donne e Impresa 2026: fino a 100.000 euro per imprenditrici nel Lazio; Voucher per lo sport – seconda annualità.

Imprenditoria femminile: la Regione Lazio lancia bando da 3 milioni di euroTre milioni di euro per sostenere la nascita e lo sviluppo dell’ imprenditoria femminile nel Lazio. È la dotazione del nuovo bando Donne e Impresa 2026, presentato dalla Regione Lazio presso Wegil a ... repubblica.it

Bando borse di studio della regione Lazio, Nettuno apre i termini per la presentazione delle domandeIn attuazione del bando della Regione Lazio, il comune di Nettuno ha aperto i termini per la presentazione delle domande per le borse di studio Io Studio relative all’anno scolastico 2025/2026, rivo ... ilgranchio.it

A Roma convegno 'Obesità, una malattia cronica: il ruolo della Regione Lazio tra prevenzione, cura e lotta allo stigma'. x.com

La Regione Lazio ha stanziato 400mila euro per interventi a protezione della costa che il comune di Pomezia sta realizzando a Torvajanica - facebook.com facebook