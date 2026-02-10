Super Zes dalla Regione 200 milioni per sostenere gli investimenti delle imprese siciliane

La Regione Sicilia ha deciso di mettere sul piatto 200 milioni di euro per la Super Zes. La giunta ha approvato lo stanziamento, usando i fondi del Fesr 2021-2027, per aiutare le imprese locali a investire e crescere. Ora si aspetta che le aziende sfruttino questa occasione per sviluppare nuovi progetti.

La giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 200 milioni di euro destinati alla Super Zes in Sicilia, utilizzando le risorse complementari del fondo di rotazione del Fesr 2021-2027. L'intervento arriva dopo l'intesa raggiunta a fine gennaio a Roma tra il presidente della Regione Renato.

