Milano design week 2026 | terrazza duomo 21 dove il progetto incontra il lifestyle

Dal 21 al 26 aprile 2026, Milano ospiterà la Milano Design Week, un evento che riunisce esposizioni, mostre e presentazioni dedicate al mondo del design. Durante questa settimana, la città si trasformerà in un palcoscenico internazionale, attirando professionisti e appassionati da tutto il mondo. Tra le location più suggestive ci sarà anche la terrazza del Duomo 21, un luogo che combina l’innovazione progettuale con uno stile di vita urbano.

Dal 21 al 26 aprile, Milano torna a indossare l’abito più prestigioso: quello di capitale mondiale del design. La Design Week 2026 si preannuncia come un’edizione da record, pronta a trasformare ogni distretto della città in un laboratorio a cielo aperto. Se il Salone del Mobile resta il fulcro produttivo, il cuore pulsante delle relazioni umane e professionali batte nel centro storico, tra le installazioni di Piazza Duomo e i luoghi iconici che definiscono l’identità milanese. In questo scenario elettrizzante, Terrazza Duomo 21 si conferma non solo come osservatorio privilegiato, ma come vero e proprio palcoscenico per il jet-set internazionale del design.🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Milano design week 2026: terrazza duomo 21, dove il progetto incontra il lifestyle Notizie correlate Milano Design Week: Cattelan lancia il baratto in Piazza DuomoIl 20 aprile 2026, la primissima luce dell’alba illuminerà il sagrato di Piazza Duomo a Milano, dove Maurizio Cattelan e Nicolas Ballario daranno il... Design Week 2026, in Piazza Duomo puoi barattare un oggetto (anche strano) con un pezzo iconico di design. Come registrarsi all’eventoNel cuore di Milano, dal 20 al 26 aprile, va in scena la Design Week 2026, durante la quale assisteremo a qualcosa di veramente insolito: in Piazza... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le installazioni della Milano Design Week 2026; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Alla Design Week 2026 la moda non è più ospite: è diventata il sistema; Milano Art Week 2026 - 13–19 Aprile - Programma e mostre. Milano Design Week 2026, la mappa degli appuntamenti da non perdereDal 20 al 26 aprile Milano si apre il sipario sulla Milano Design Week. Dal Salone del Mobile e Fuorisalone: ecco cosa ci attende ... iconmagazine.it Ordine aperto - Milano design week 2026In occasione della Milano Design Week 2026, nel cuore del Brera Design District, la Fondazione e l'Ordine degli Architetti PPC di Milano ospitano - nella propria sede di via Solferino 17 - una mostra ... milanotoday.it Durante la Milano Design Week, il Fuorisalone trasforma la città in un percorso diffuso di eventi, mostre e installazioni. Non esiste un’unica location: tutto Milano diventa una mappa da esplorare! Se ti stai chiedendo cosa vedere al Fuorisalone Milano 2026, qu facebook Alla Milano Design Week Continental, produttore leader di pneumatici premium presenta The Sound of Premium, un’esperienza immersiva incentrata sulla percezione del suono urbano x.com