Il governo ha confermato che la giornalista ha conseguito una laurea telematica presso un’università privata. La conferma è arrivata in risposta a un’interpellanza presentata per chiarire il percorso accademico e il titolo di studio della professionista. Nelle comunicazioni ufficiali si specifica che non possiede alcun titolo rilasciato dall’ateneo pubblico. La questione era stata sollevata in relazione al suo percorso formativo.

«L’ interpellanza che ho presentato riguardava il percorso universitario e il titolo di studio conseguito dalla giornalista Claudia Conte. Dalla risposta della sottosegretaria Matilde Siracusano emerge che la laurea è stata conseguita presso l’ Università telematica Pegaso, e questo conferma un elemento rilevante che fino a oggi non era stato chiarito». Lo ha detto Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, intervenendo alla Camera. La risposta ufficiale del ministero dell’Istruzione e del Meritomette dunque fine (almeno) al giallo della laurea in Legge inserita nel cv da Conte, al centro delle cronache da quando ha ammesso di avere una relazione col ministro Matteo Piantedosi.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Claudia Conte, la conferma del governo: «Nessun titolo alla Luiss, ha una laurea telematica»

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