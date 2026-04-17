Dalla Hybrid Tower a Altobello | Esu e l' Accademia riqualificano il quartiere

Nel quartiere tra corso del Popolo, via Torino e via Ca' Marcello a Mestre, sono in corso diverse iniziative artistiche promosse dall'Esu e dall'Accademia. Tra gli interventi in programma figurano la riqualificazione della Hybrid Tower e di Altobello, con l’obiettivo di trasformare l’area in un centro di attività culturali e creative. L’intervento coinvolge diverse parti del quartiere, con lavori attivi e progetti in fase di sviluppo.

Nuove iniziative artistiche sono in corso nel quadrilatero tra corso del Popolo, via Torino e via Ca' Marcello, a Mestre, con l'obiettivo di sviluppare il quartiere come luogo di fermento culturale. La prima, visibile da subito, sarà un'opera di street art all'esterno del complesso edilizio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Gli studenti del liceo brianzolo che "riqualificano" il quartiere e inaugurano due panchine importantiDare un maggior senso di cura e di attenzione e soprattutto trasmettere un segnale di appartenenza all’Unione europea. Toyota Aygo X Hybrid e Fiat 500 Hybrid, è grande sfidaTre o cinque porte, stile sportivo oppure retrò, con il filo conduttore di dimensioni agili per la città e una motorizzazione ibrida a benzina,...