Polpo scottato su crema di patate allo zafferano | la ricetta
Per preparare il piatto, si utilizza un polpo da circa un chilogrammo o due da 500 grammi, accompagnato da 600 grammi di patate a pasta gialla. La ricetta prevede di cuocere il polpo con aromi come alloro, pepe e un tocco di sughero, mentre le patate vengono lessate e poi frullate con zafferano o pistilli sciolti in acqua calda. Il tutto si completa con olio extravergine d’oliva.
Ingredienti per 4 persone: - 1 polpo da circa 1 kg (o due da 500g)- 600g di patate a pasta gialla- 1 bustina di zafferano o un pizzico di pistilli sciolti in poca acqua calda- Aromi per bollitura: 1 foglia di alloro, qualche grano di pepe, 1 tappo di sughero (opzionale, per tradizione)- Olio evo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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