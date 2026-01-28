Dalla Regione 14,3 milioni di euro per trenta opere in Val Seriana e Val di Scalve | Contro lo spopolamento della montagna

La Regione mette a disposizione 14,3 milioni di euro per finanziare trenta opere in Val Seriana e Val di Scalve. L’obiettivo è contrastare lo spopolamento delle zone montane e dare un impulso allo sviluppo locale. Oggi, mercoledì 28 gennaio, è partito il tour istituzionale “Lombardia Autentica”, con tappe nelle province di Bergamo e Brescia. Il presidente Fontana e l’assessore Sertori hanno avviato il percorso per coinvolgere le comunità e promuovere interventi concreti sul territorio.

