Tra i ruderi del ’68 e il Cretto di Burri | viaggio nel Belìce con Beniamino Biondi

Beniamino Biondi ha deciso di esplorare la Valle del Belìce, colpita dal terremoto del 1968, per mostrare come il territorio si sia trasformato nel tempo. Camminando tra i resti delle case crollate e il Cretto di Burri, l’autore osserva i segni di una ferita aperta e di una rinascita artistica. La visita include anche un’antica chiesa abbandonata, simbolo delle vicende passate e della volontà di ripartire. Biondi vuole far conoscere le storie che si nascondono tra queste rovine e opere d’arte.

Ruderi, silenzi e segni di rinascita. La Valle del Belìce torna a raccontarsi attraverso un itinerario che intreccia memoria, arte e paesaggio, guidato dallo scrittore Beniamino Biondi. L’appuntamento è per sabato 21 febbraio, con partenza da Agrigento alle 9, per una giornata che fa parte della rassegna “Inside Girgenti” e che attraversa i luoghi simbolo del terremoto del 1968. Non un semplice tour ma un’esperienza di lettura del territorio come museo en plein air, in cui ogni strada, ogni pietra e ogni edificio conservano tracce di una ferita collettiva e del lungo cammino verso la ricostruzione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

