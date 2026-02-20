Tra i ruderi del ’68 e il Cretto di Burri | viaggio nel Belìce con Beniamino Biondi
Beniamino Biondi ha deciso di esplorare la Valle del Belìce, colpita dal terremoto del 1968, per mostrare come il territorio si sia trasformato nel tempo. Camminando tra i resti delle case crollate e il Cretto di Burri, l’autore osserva i segni di una ferita aperta e di una rinascita artistica. La visita include anche un’antica chiesa abbandonata, simbolo delle vicende passate e della volontà di ripartire. Biondi vuole far conoscere le storie che si nascondono tra queste rovine e opere d’arte.
Ruderi, silenzi e segni di rinascita. La Valle del Belìce torna a raccontarsi attraverso un itinerario che intreccia memoria, arte e paesaggio, guidato dallo scrittore Beniamino Biondi. L’appuntamento è per sabato 21 febbraio, con partenza da Agrigento alle 9, per una giornata che fa parte della rassegna “Inside Girgenti” e che attraversa i luoghi simbolo del terremoto del 1968. Non un semplice tour ma un’esperienza di lettura del territorio come museo en plein air, in cui ogni strada, ogni pietra e ogni edificio conservano tracce di una ferita collettiva e del lungo cammino verso la ricostruzione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: "Un’opera da difendere". Il Grande Cretto di Burri protagonista in Senato
Leggi anche: Premio di miglior studioso 2025, Pendolino si congratula con Beniamino BiondiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Brusaporcello e Fontanelle tra Storia e storie narrate; Bari, ruderi sul lungomare saranno demoliti: ok della Soprintendenza: Via libera a 12 appartamenti; Sassari, centro di contrasto alla povertà: sì della giunta all’intervento su sette ruderi a San Donato; Giornata del Gatto a Roma: adozioni record e affinità elettive.
Tra i ruderi del ’68 e il Cretto di Burri: viaggio nel Belìce con Beniamino BiondiRuderi, silenzi e segni di rinascita. La Valle del Belìce torna a raccontarsi attraverso un itinerario che intreccia memoria, arte e paesaggio, guidato dallo scrittore Beniamino Biondi. L’appuntamento ... agrigentonotizie.it
Viaggio tra i ruderi della Tav, nei condomini fantasma restano solo gli invisibiliQuelle tende si muovono anche se non c’è più alcuna privacy da proteggere, e quell’antenna parabolica sul balcone protesta, unica dritta e ostinata tra le povere cose delle vite che c’erano, anche ... corrieredelveneto.corriere.it
Con l'amico Carmelo Sardo prima della cena a Casa Diodoros. Replicheremo durante la stagione estiva. Ph. Angelo Pitrone. #beniaminobiondi - facebook.com facebook