Il ‘Sublime industriale’ in mostra | tra rovine natura e fotografia contemporanea

L’hotel Annunziata di Ferrara apre le sue porte alla mostra “Sublime industriale”, che resterà aperta fino al 28 febbraio. L’esposizione presenta le fotografie di Nicola Bertellotti, un lavoro che mette insieme rovine industriali e paesaggi naturali. La mostra, gratuita, fa parte del progetto Frameflow, dedicato alla fotografia contemporanea. Un’occasione per vedere come l’arte può raccontare il rapporto tra passato e natura.

Un'esposizione digitale che esplora l'incontro silenzioso tra archeologia industriale e paesaggio, nel programma Frameflow La fotografia come incontro silenzioso tra archeologia industriale e natura. Dall'1 al 28 febbraio l'hotel Annunziata di Ferrara ospita 'Sublime industriale', la mostra digitale a ingresso libero di Nicola Bertellotti, inserita nel programma di Frameflow, il progetto dedicato alla fotografia contemporanea che anima la galleria d'arte dell'hotel. La ricerca fotografica è a cura di Margherita Franzoni. "Il progetto prende le mosse dal concetto di sublime - spiegano gli organizzatori -, termine spesso abusato nel linguaggio comune ma radicato in una tradizione complessa che attraversa estetica, filosofia e arti visive.

