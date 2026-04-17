Il Senato ha approvato il quarto decreto Sicurezza, suscitando reazioni contrastanti. La discussione si concentra sul provvedimento riguardante il fermo preventivo, che ha acceso polemiche tra le forze politiche e le autorità giudiziarie. Il Consiglio superiore della magistratura ha espresso preoccupazioni circa l’eccessiva discrezionalità concessa alla polizia in materia di fermo. La maggioranza ha accelerato i tempi di approvazione, in una fase di forte corsa contro il tempo.

Una corsa contro il tempo. È quella di governo e maggioranza per approvare il quarto – contestatissimo – Decreto Sicurezza. Quello che, per intenderci, contiene tra le altre misure: il fermo preventivo di 12 ore per persone ritenute pericolose in vista di un corteo; il cosiddetto “scudo” per gli agenti ed esteso a tutti coloro che, avendo commesso un reato con una causa di giustificazione, vengono iscritti in un registro indagati ad hoc; la “stretta” sui coltelli e i rimpatri più veloci dei migranti. Una corsa contro il tempo per la conversione, ma Piantedosi non c’era. Ieri il testo è stato approvato al Senato, dopo una maratona durata 10 ore, terminata con le dure contestazioni dai banchi delle opposizioni, alla quale però non ha partecipato il ministro Matteo Piantedosi, ancora nel limbo, ancora nel limbo, dopo il caso Claudia Conte.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dal Senato via libera al quarto decreto Sicurezza, ma è polemica sul fermo preventivo. Il Csm: “Troppa discrezionalità lasciata alla polizia”

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