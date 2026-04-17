Il disegno di legge sulla sicurezza è attualmente all’esame del Senato e prevede modifiche alle norme sul fermo preventivo. Il Consiglio superiore della magistratura ha espresso preoccupazioni riguardo alla discrezionalità concessa agli agenti di polizia, ritenendo che i nuovi limiti possano conferire troppi poteri alle forze dell’ordine. La questione riguarda l’equilibrio tra sicurezza e tutela dei diritti umani, con discussioni ancora in corso tra le diverse istituzioni.

Il nuovo fermo preventivo lascia “margini eccessivamente discrezionali all’operatore di polizia, col rischio concreto di possibili derive verso un modello di prevenzione fondato su presunzioni di pericolosità astratta anziché su comportamenti effettivamente in atto, e, soprattutto, di una possibile frizione della disposizione (.) con gli obblighi internazionali di rispetto dei diritti umani ai quali l’Italia è vincolata”. Lo afferma il Consiglio superiore della magistratura nel parere sull’ultimo decreto Sicurezza firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, all’esame dell’Aula del Senato che sta per dare il primo via libera alla conversione in legge.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dl Sicurezza al voto in Senato. Il Csm sul fermo preventivo: “Troppi poteri alla polizia, rischio per rispetto diritti umani”

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