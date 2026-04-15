Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato il parere sul decreto legge sulla sicurezza con 15 voti favorevoli, 7 contrari e 5 astenuti. Il documento evidenzia la possibilità di ampliare la discrezionalità delle forze di polizia nella gestione dei fermi preventivi. La decisione si è svolta durante una riunione del plenum, che ha espresso le sue valutazioni sulla norma in questione.

Il plenum del Csm ha approvato il parere sul Dl Sicurezza, varato dal Governo nel febbraio scorso e da trasmettere al ministero della Giustizia. Il voto si è chiuso con 15 favorevoli, 7 contrari e 5 astensioni. Al centro del parere della Sesta Commissione ci sono le disposizioni introdotte dal Governo e «destinate a incidere sull’amministrazione della giustizia». Il documento richiama le norme relative all’uso di armi proprie o improprie, quelle sulla prevenzione della violenza giovanile, le misure sui poteri di prevenzione e controllo nelle manifestazioni in luogo pubblico, gli interventi sui permessi per i detenuti al 41bis e per i detenuti collaboratori di giustizia, oltre alle disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dl Sicurezza, il Csm approva il parere e accende l’alert sul fermo preventivo: può ampliare la discrezionalità della polizia

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