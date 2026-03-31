Nel calciomercato estivo, il club ha inserito un nuovo nome nella rosa dei possibili acquisti. Si parla di un giocatore che avrebbe attirato l’attenzione per le sue caratteristiche e la sua posizione in campo. La scelta potrebbe influenzare le strategie future della squadra, considerando anche le situazioni legate a un altro calciatore che attualmente fa parte del roster.

Milan, Bellanova potrebbe essere un obiettivo di calciomercato dei rossoneri in vista della prossima stagione. L'ex prodotto del vivaio rossonero sarebbe utile anche per la questione liste visto che il Diavolo dovrebbe (salvo cataclismi) giocare la prossima edizione della Champions League. Costo? La richiesta dell'Atalanta potrebbe essere tra i 20 e i 30 milioni di euro, una cifra comunque importante per un giocatore che arriverebbe come alternativa sulla fascia destra a Saelemaekers. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare dei dati specifici riguardo alle prestazione di Bellanova. Ecco i numeri grazie all'aiuto di 'Opta' e 'Sofascore'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il colpo Bellanova sarebbe un segnale tattico chiaro. Quale futuro per Athekame?

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