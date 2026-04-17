Dal 2022 a oggi, l'Unione Europea è diventata il principale acquirente di gas proveniente dalla Russia, superando anche la Cina, sia tramite gasdotti sia con importazioni via mare. Tuttavia, a partire da questo mese, entreranno in vigore restrizioni sugli acquisti di gas. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno registrato un record di esportazioni di GNL, il gas naturale liquefatto, contribuendo a diversificare le fonti di approvvigionamento energetico.

L’Unione europea fa il record di importazioni di Gnl russo mentre inizia il divieto di import. Da una parte vieta l’acquisto di gas dalla Russia a partire dai prossimi giorni, dall’altra a marzo fa il record di importazioni di Gnl dalla stessa. La spettacolare rivisitazione europea del racconto di Robert Louis Stevenson, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, si sostanzia nell’acquisto di 2,46 miliardi di metri cubi di Gnl a marzo (dati Istituto Bruegel), record assoluto in volume, e in un istruttivo elenco dei maggiori acquirenti. La prima della classe nelle rinnovabili, la Spagna, infatti, zitta zitta, è stata anche il primo e migliore cliente di Vladimir Putin, con acquisti per 355 milioni di euro (+124% rispetto al mese precedente).🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dal 2022 a oggi la Ue è il principale compratore di gas dal «cattivo» Putin

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