L’Ue avvia il graduale blocco delle importazioni di gas dal Cremlino a partire dal 18 marzo
Questa mattina l’Unione Europea ha annunciato l’avvio del piano per ridurre le importazioni di gas dalla Russia. A partire dal 18 marzo, entrerà in vigore un divieto graduale che coinvolge tutti gli Stati membri. La decisione arriva in un momento di tensione crescente e mira a diminuire la dipendenza energetica dalla Russia.
Dal 18 marzo entra in vigore il primo step del piano europeo per tagliare il flusso di gas naturale proveniente dalla Russia, con l’avvio di un divieto graduale alle importazioni da parte degli Stati membri dell’Unione europea. Il provvedimento, annunciato con la pubblicazione del regolamento RePowerEu sulla Ufficiale, segna un passo concreto nella strategia di riduzione della dipendenza energetica dal Cremlino, avviata in risposta all’invasione dell’Ucraina nel 2022. L’obiettivo è progressivo: non si tratta di un blocco immediato, ma di un’eliminazione graduale, che si applicherà a partire dal 18 marzo e si estenderà nei mesi successivi, con l’obiettivo finale di interrompere completamente le importazioni di gas russo entro il 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Stop alle importazioni di gas dalla Russia, via libera definitivo dal Consiglio Ue
Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato ufficialmente il divieto di importazione di gas dalla Russia, che entrerà in vigore nel 2027.
Ue verso dietrofront su stop a caldaie a gas, no a ipotesi di divieto vendita a partire dal 2029, scadenza fissata per il 2040
Stop al gas russo nell’Ue, dal 18 marzo il divieto graduale alle importazioniCon la pubblicazione in gazzetta ufficiale si avvia l’iter per l’applicazione del regolamento RePowerEu ROMA – Lo stop graduale alle importazioni nell’Unione europea di gas e gnl dalla Russia inizierà ... repubblica.it
Ue, al via dal 18 marzo lo stop graduale al gas russoDa martedì in vigore la roadmap RepowerEu, finalizzata al taglio completo delle importazioni entro l'autunno 2027 ... unionesarda.it
