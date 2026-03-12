Pio e Amedeo tornano in televisione con il nuovo show intitolato Stanno tutti invitati, in onda su Canale 5. La trasmissione vedrà la partecipazione di Belen Rodriguez e Sal Da Vinci come ospiti. Il programma combina elementi di intrattenimento e satira e coinvolge diversi protagonisti del mondo dello spettacolo. La prima puntata è stata trasmessa recentemente.

Pio e Amedeo tornano in tv con un nuovo show in onda su Canale 5 intitolato Stanno tutti invitati. Un programma che promette di mescolare intrattenimento, satira e grandi ospiti, fra cui Belen Rodriguez e Sal Da Vinci. Stanno tutti invitati, Pio e Amedeo in un nuovo show. Si intitola Stanno tutti invitati lo show con cui Pio e Amedeo si preparano a tornare in televisione per celebrare 25 anni di carriera. A svelarlo sono stati proprio i due comici in un’intervista radiofonica rilasciata su Radio Numer One. Nel corso della chiacchierata Pio e Amedeo hanno svelato numerosi dettagli sulla nuova trasmissione. Si tratta di ben tre prime serate in onda su Canale 5, ma le date per il palinsesto sono ancora da definire. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stanno tutti invitati, Pio e Amedeo tornano in tv con Belen Rodriguez e Sal Da Vinci

Articoli correlati

Pio e Amedeo tornano su Canale5 con Stanno tutti invitati: sul palco anche Sal Da Vinci e BelénPio e Amedeo tornano su Canale 5 con Stanno tutti invitati, tre serate evento tra ospiti celebri, risate e provocazioni, nonostante i tiepidi ascolti...

PIO e AMEDEO tornano dal vivo con “STANNO TUTTI INVITATI”PIO e AMEDEO: “STANNO TUTTI INVITATI”, tre grandi serate evento in arrivo il 24,27 e 30 marzo alla Choruslife Arena di Bergamo Ospiti e amici del...

Una raccolta di contenuti su Belen Rodriguez

Temi più discussi: Pio e Amedeo festeggiano i 25 anni di carriera con Stanno tutti invitati; Pio e Amedeo arrivano alla ChorusLife Arena: Grande festa per i 25 anni di carriera; Pio e Amedeo a RTL 102.5: Festeggeremo i nostri 25 anni di carriera con il pubblico e con tanti ospiti speciali; Pio e Amedeo tornano su Canale5 con Stanno tutti invitati: sul palco anche Sal Da Vinci e Belén.

Stanno tutti invitati, il ritorno di Pio e Amedeo su Canale 5 per celebrare i 25 anni di carriera: ecco chi saranno gli ospiti (con qualche sorpresa)Pio e Amedeo dopo il grande successo al cinema con Oi vita mai torneranno in tv con uno show tutto loro dal titolo Stanno tutti invitati , il cui promo è stato diffuso sulle reti di Mediaset in ... affaritaliani.it

Pio e Amedeo tornano su Canale5 con Stanno tutti invitati: sul palco anche Sal Da Vinci e BelénPio e Amedeo tornano su Canale 5 con Stanno tutti invitati, tre serate evento tra ospiti celebri, risate e provocazioni, nonostante i tiepidi ascolti di ... fanpage.it

Belen Rodriguez avvistata a Genova. Il motivo Si chiama Vittorio Brumotti. Tutto sarebbe iniziato a Sanremo. Lui come inviato Rai, lei per il sodalizio artistico con Samurai Jay. Un incontro casuale, tanta sintonia, e il gossip è esploso. Secondo le indis - facebook.com facebook