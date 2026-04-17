Belen Rodriguez ha finalmente parlato pubblicamente del tradimento di Stefano De Martino, affrontando l’argomento per la prima volta. La cantante ha rilasciato dichiarazioni durante un’intervista in cui ha commentato anche la questione relativa a una conduttrice televisiva, con una risposta che è apparsa fredda e calcolata. La discussione ha suscitato molta attenzione sui media italiani, attirando l’interesse di pubblico e addetti ai lavori.

Belen Rodriguez si apre per la prima volta sul tradimento di Stefano De Martino. La risposta sulla Marcuzzi è fredda, calcolata — e fa molto più rumore di un’ammissione. La showgirl argentina si siede nel salotto più impertinente della tv e non riesce a restare in silenzio. C’è un tipo di intervista che non perdona. Quella in cui non puoi nasconderti dietro una risposta preparata, non puoi sorridere e cambiare argomento, non puoi fare finta che la domanda non sia arrivata. Belen Rodriguez lo sa bene. E quando si è seduta nello studio di Pio e Amedeo, probabilmente sapeva anche che quella serata non sarebbe passata liscia. E infatti. “Come hai scoperto il tradimento di Stefano?” — La domanda che nessuno aveva osato fare così.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Belen Rodriguez ammette il tradimento di Stefano De Martino da Pio e Amedeo: e sulla Marcuzzi risponde così

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