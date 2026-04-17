In un giorno in cui molti giornali non sono disponibili in edicola, ci sono cinque motivi in più per leggere Il Tempo. Il quotidiano propone approfondimenti su questioni giudiziarie e politiche, con articoli che trattano di casi legali e decisioni giudiziarie. Tra le tematiche affrontate ci sono riferimenti a figure storiche e attuali coinvolte in vicende legali e politiche. La pubblicazione si distingue per la copertura di eventi e analisi aggiornate e dettagliate.

In un giorno in cui molti quotidiani non sono in edicola ci sono cinque ragioni in più per scegliere Il Tempo. Le elenca il direttore, Daniele Capezzone, in questo video che parte dalla nostra esclusiva di ieri, e dai nuovi sviluppi con gli insulti delle ex toghe a Borsellino, ai suoi familiari, ad altri magistrati e verso gli stessi cittadini. Che cosa sarebbe successo a parti invertite se fossero stati magistrati di area conservatrice poi passati in politica nel centrodestra a dire queste cose? Buona visione. Finiti gli scavi alla Casa del Jazz. Giannini: “Nessun mistero. Tolto il dubbio” GUARDA .🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dai Gattopardi della giustizia a Pahlavi, Capezzone: i 5 buoni motivi per scegliere Il Tempo

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