Il direttore di un quotidiano italiano ha anticipato i temi di domani, commentando la prima pagina del giornale di martedì 3 marzo, intitolata “Ultimi turbanti nel mirino”. Durante un intervento, ha affermato che per essere buoni profeti basta leggere le notizie pubblicate sulla testata. La frase è stata pronunciata in occasione di un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul contesto.

"Per essere buoni profeti basta leggere Il Tempo". Il direttore Daniele Capezzone parla della nostra prima pagina di martedì 3 marzo che titola: "Ultimi turbanti nel mirino". E oggi, come previsto, sono stati colpiti il nuovo capo di Hezbollah e un membro del nuovo triumvirato iraniano. "Chi compra Il Tempo è due giri avanti", sottolinea Capezzone che anticipa anche il numero in edicola mercoledì 4 marzo: "Domani non solo la guerra ma molte altre cose".