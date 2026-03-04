La Turchia ha solo buoni motivi per restare fuori dalla guerra | dai rapporti con l’Iran al rischio profughi tutti i motivi

La Turchia ha annunciato di aver abbattuto un missile nel suo spazio aereo, ritenendo che fosse diretto verso Cipro, che è stato recentemente colpito da bombardamenti iraniani. La notizia arriva mentre il governo turco ha deciso di fare marcia indietro sulla sua posizione e ha specificato che l’incidente riguarda uno dei suoi territori. La situazione crea tensioni nella regione e coinvolge diversi attori internazionali.

La Turchia fa marcia indietro e dichiara che il missile abbattuto dalla contraerea Nato nello spazio aereo di Ankara probabilmente era diretto verso Cipro, già obiettivo dei bombardamenti iraniani negli scorsi giorni. La notizia è arrivata dopo che il ministro degli Esteri turco, Hanak Fidan, ha parlato con l'omologo iraniano, Abbas Araghchi. Così, la guerra tornerebbe ad avere un minimo di filo logico, pur nell'affastellarsi degli eventi. Perché attaccare la Turchia non avrebbe alcun senso. Missile sopra la Turchia, cosa dice l'articolo 5 della Nato: la regola del "tutti per uno" e il rischio di un'escalation incontrollata La Turchia è stato il Paese che più si è speso in una mediazione fra Iran e Usa per scongiurare un conflitto.