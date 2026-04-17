Dai dati sulla celiachia alla dimostrazione in cucina il resoconto del festival ' Salutare'

Si è appena conclusa la due giorni del festival ‘Salutare’, dedicato alla sana alimentazione, con un focus sulle intolleranze alimentari e sulla celiachia. Durante l’evento sono state presentate informazioni sui dati relativi alla celiachia e sono state organizzate dimostrazioni pratiche in cucina. Numerosi partecipanti hanno preso parte alle attività e ai momenti di approfondimento, che hanno coinvolto esperti e appassionati del settore.