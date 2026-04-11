Dalle intolleranze alla celiachia a Ferrara arriva ' Salutare - Il festival della sana alimentazione'

A Ferrara si terrà il festival ‘Salutare - Il festival della sana alimentazione’, dedicato alle intolleranze alimentari e alla celiachia. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e prevede una serie di incontri e attività rivolte a chi deve seguire diete specifiche. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge specialisti, produttori e consumatori interessati a tematiche legate all’alimentazione sana.