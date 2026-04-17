Dai banchi del liceo al successo a Sanremo | il salto dei Frisian

I musicisti dei Frisian hanno partecipato al GEF, il Festival Internazionale delle Scuole Creative di Sanremo, nella serata di mercoledì 16 aprile 2026. La loro esibizione è avvenuta dopo aver frequentato il liceo e aver intrapreso un percorso musicale che li ha portati a salire sul palco del festival. La partecipazione è stata documentata durante l'evento, che si è svolto nella città ligure.

I musicisti dei Frisian hanno conquistato il palco del GEF, il Festival Internazionale delle Scuole Creative di Sanremo, nella serata di mercoledì 16 aprile 2026. La band, che ha mosso i primi passi musicali tra i corridoi del Liceo Martinetti nel Canavese, è salita sul palcoscenico ligure alle ore 20:30 per rappresentare la categoria band e portare il nome dell’Italia in un contesto di rilievo internazionale. L’evento, trasmesso in streaming tramite la piattaforma YouTube, ha attirato l’attenzione di un pubblico vasto, che ha seguito le esibizioni non solo dalla sala fisica ma anche da diverse zone d’Italia e dall’estero. Per il gruppo nato...🔗 Leggi su Ameve.eu

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