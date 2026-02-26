Flora Tabanelli dalla pista da sci ai banchi del liceo | la studentessa-atleta che studia design e ha vinto il bronzo olimpico

Flora Tabanelli ha fatto ritorno o tra i banchi del liceo artistico della Scuola Ladina di Fassa, sede di Pozza di Fassa, a pochi giorni dalla conquista del bronzo olimpico nel big air femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Come si festeggia un bronzo olimpico? Flora Tabanelli sciabola... con gli sci!Flora Tabanelli, medaglia di bronzo nel big air femminile, ha postato nelle sue Instagram Stories un video in cui festeggia.

Flora Tabanelli fuoriclasse a 18 anni: oro ai Mondiali, X-Games e Coppa del Mondo prima del bronzo olimpico!Flora Tabanelli ha fatto la storia dello sci freestyle italiano, diventando la prima medagliata azzurra alle Olimpiadi: il bronzo vinto questa sera a...

Temi più discussi: FLORA!!! MERAVIGLIOSO BRONZO PER TABANELLI NEL BIG AIR, PRIMA STORICA MEDAGLIA AZZURRA; L'Azzurra Flora Tabanelli è medaglia di bronzo nel big air; Flora Tabanelli, che emozione: accoglienza da star a scuola; Milano Cortina, bronzo di Flora Tabanelli nel freestyle big air.

Dalle Olimpiadi di Milano Cortina alla Maturità 2026: Flora Tabanelli torna a scuola con il bronzo al collo e riceve la standing ovation dei compagniIl video del rientro in classe di Flora Tabanelli è virale: a 18 anni vince il bronzo a Milano Cortina col crociato lesionato e torna subito sui banchi. Ora la sfida è la Maturità. skuola.net

Flora Tabanelli: Ho vissuto in un rifugio a 1.800 metri, senza tv né telefono. La migliore educazione che potessi avereFlora Tabanelli è cresciuta come tipo casa casa nel bosco, senza tv né tablet, a 1.800 metri. Ha vinto il bronzo nel Free Style ... ilnapolista.it

L’emozionante arrivo a scuola di Flora Tabanelli dopo le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina: applausi di tutti i compagni e la medaglia di bronzo al collo @scola_ladina - facebook.com facebook

Stefano Saltari, chef di Casa Italia a Livigno, sta collezionando sulla sua giacca le firme di ogni medagliato della Valtellina, da Michela Moioli a Flora Tabanelli. Un cimelio che sarà regalato al suo migliore amico Devis. #ANSATerraGusto bit.ly/4aH0ZP9 x.com