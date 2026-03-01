Oltre quattromila studenti hanno partecipato a due spettacoli lirici, passando dai banchi al palcoscenico. Le prime scuole sono già partite e, entro giugno, 71 istituti di Monza, Lentate sul Seveso, Agrate Brianza, Cesano Maderno, Muggiò, Nova Milanese, Besana in Brianza, Seregno, Lesmo, Triuggio, Giussano, Villasanta, Usmate Velate, Brugherio, Concorezzo, Busnago, Albiate, Mezzago e Lissone prenderanno parte a questa iniziativa.

© Ilgiorno.it - La lezione dei bambini. Dai banchi al palcoscenico. Oltre quattromila studenti in due veri spettacoli lirici

Artisti in classe: oltre i banchi. Dalla scuola al palcoscenicoLa musica è libertà, qualcosa che ti accompagna per tutta la vita e che puoi usare per esprimerti.

La due giorni al teatro Eden. Bambini sul palcoscenico con dieci canzoni originali"L’Incanto dei rioni": i bambini raccontano l’amore per Viareggio attraverso la musica e lo fanno abbinando questi racconti al Carnevale, la festa...

Temi più discussi: La lezione dei bambini. Dai banchi al palcoscenico. Oltre quattromila studenti in due veri spettacoli lirici; La bella lezione dei bimbi. Messaggi e disegni di pace tappezzano Chiesanuova; A scuola per imparare a riconoscere l'ictus e salvare i nonni: i bambini diventano Fast Heroes con le lezioni in classe di medici e infermieri dell'ospedale di Prato

Primo soccorso tra i banchi: i bambini della scuola di Talamello a lezione con la Croce VerdeIeri mattina (giovedì 20 novembre) personale della Croce Verde di Novafeltria è stata protagonista di una mattinata speciale in compagnia dei bambini delle classi quarte e quinte della scuola Primaria ... altarimini.it

