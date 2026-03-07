L’articolo presenta un’intervista sul romanzo “Scontrosa grazia”, ambientato a Trieste nel 1920. Il libro combina elementi di formazione, storia e critica sociale, offrendo uno sguardo sulla città e sui suoi abitanti in quel periodo. La narrazione si focalizza su personaggi e situazioni che riflettono le tensioni e le trasformazioni di quegli anni, senza ricorrere a interpretazioni o approfondimenti ulteriori.

Scontrosa grazia è il romanzo di Nicolò Mazza de’ Piccioli, nato a Bergamo ma romano d’adozione da oltre vent’anni. Un’opera dal carattere intenso e stratificato: non solo il racconto di un legame anticonvenzionale, ma anche un affresco storico e sociale, attraversato dal linguaggio del cinema e dalla suggestione della poesia di Umberto Saba. Ne abbiamo parlato con l’autore. Ciao Nicolò, come stai? “Scontrosa grazia” è un romanzo storico, ma anche cinematografico e sociale. Perché queste tre dimensioni convivono nella tua storia? Bene, grazie. Sì, Scontrosa grazia è sicuramente un romanzo storico: è ambientato a Trieste nel 1920 e la città, con tutta la sua complessità, è una vera protagonista della vicenda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Scontrosa grazia: il romanzo che racconta la Trieste del 1920 | INTERVISTA

“Ballare sotto la pioggia”, la recensione del romanzo di Grazia Ofelia Cesaro“Ballare sotto la pioggia” è un romanzo familiare contemporaneo ove la narrazione autobiografica ed intimamente personale che l’autrice, Grazia...

Intervista a Francesca Carrara del Grande Fratello: se ha chiarito con Donatella, chi vorrebbe che vincesse e su Mattia e Grazia…Francesca Carrara, 43 anni, è una delle protagoniste più discusse del Grande Fratello 2025.

Tutto quello che riguarda Scontrosa grazia il romanzo che....

Gian Mario Villalta per Una scontrosa grazia a TriesteLa rassegna Una scontrosa grazia continua ad accogliere la poesia italiana a Trieste. Il direttore artistico Alessandro Canzian, coadiuvato da Federico Rossignoli, Carlo Selan, Mario Famularo e ... ilsole24ore.com

'Scontrosa Grazia', rassegna poetica con Mary B. Tolusso e Matteo BianchiEntra nel vivo l'edizione 2026 di 'Una Scontrosa Grazia', il ciclo di incontri sulla poesia che si svolge alla libreria Lovat di Trieste. (ANSA) ... ansa.it