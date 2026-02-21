Leonardo il valore del territorio | dal Varesotto le idee da premio

Leonardo ha portato idee innovative dal Varesotto a Roma, grazie a giovani talenti locali. La causa è il premio assegnato a progetti sviluppati in provincia, che puntano a valorizzare le risorse del territorio. Tra le proposte ci sono soluzioni per migliorare la sicurezza e l’efficienza nei settori della difesa e dell’aerospazio. Questi progetti dimostrano come l’area possa contribuire a sfide globali, attirando l’attenzione delle grandi aziende del settore.

Sesto Calende (Varese) – Dalla provincia di Varese a Roma, passando per i grandi scenari internazionali della difesa e dell’aerospazio. Ci sono anche Sesto Calende e Cascina Costa tra i protagonisti dell’Innovation Award di Leonardo, andato in scena giovedì nella capitale e dedicato ai progetti più innovativi sviluppati all’interno del Gruppo. Un riconoscimento che riporta sotto i riflettori un territorio che, da oltre un secolo, rappresenta uno dei cardini dell’ industria aeronautica nazionale. Tra i sei progetti premiati, due raccontano il ruolo strategico della provincia di Varese, uno dei cuori pulsanti dell’aerospazio europeo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

