Leonardo il valore del territorio | dal Varesotto le idee da premio
Leonardo ha portato idee innovative dal Varesotto a Roma, grazie a giovani talenti locali. La causa è il premio assegnato a progetti sviluppati in provincia, che puntano a valorizzare le risorse del territorio. Tra le proposte ci sono soluzioni per migliorare la sicurezza e l’efficienza nei settori della difesa e dell’aerospazio. Questi progetti dimostrano come l’area possa contribuire a sfide globali, attirando l’attenzione delle grandi aziende del settore.
Sesto Calende (Varese) – Dalla provincia di Varese a Roma, passando per i grandi scenari internazionali della difesa e dell’aerospazio. Ci sono anche Sesto Calende e Cascina Costa tra i protagonisti dell’Innovation Award di Leonardo, andato in scena giovedì nella capitale e dedicato ai progetti più innovativi sviluppati all’interno del Gruppo. Un riconoscimento che riporta sotto i riflettori un territorio che, da oltre un secolo, rappresenta uno dei cardini dell’ industria aeronautica nazionale. Tra i sei progetti premiati, due raccontano il ruolo strategico della provincia di Varese, uno dei cuori pulsanti dell’aerospazio europeo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Volti, storie, mani. Ogni giorno, la forza del progetto Leonardo è nelle persone. Nel loro impegno, nella loro diversità, nella voglia di fare bene insieme. L’integrazione, qui, è un valore concreto. - facebook.com facebook
L’innovazione nasce quando talento, visione e coraggio di sperimentare si incontrano. In questa prospettiva si inserisce l’ #InnovationAward 2025, iniziativa in linea con la visione del Piano Industriale di #Leonardo, che favorisce l’interconnessione tra le aree x.com