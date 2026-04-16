Raddoppio ferroviario la talpa meccanica Alessia ha concluso gli scavi per la galleria di Forza d' Agrò

Proseguono a pieno ritmo i lavori di raddoppio tra Giampilieri e Fiumefreddo, parte del futuro itinerario ad alta capacità Palermo-Catania–Messina.Ieri si è voncluso lo scavo di circa 2,5 km della prima canna della galleria Forza d’Agrò in direzione Catania. La TBM “Alessia” è stata traslata sul.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Raddoppio ferroviario, conclusi i lavori alla prima canna della galleria Forza d'AgròCompletato lo scavo si passerà sempre in direzione Catania alla Galleria Letojanni di 3.

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