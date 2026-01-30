Raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono la talpa Margherita buca la prima galleria di Cefalù

La talpa Margherita ha completato la prima grande tappa del raddoppio ferroviario tra Ogliastrillo e Castelbuono. Questa mattina è stato abbattuto l’ultimo diaframma della galleria di Cefalù, un passo importante per il progetto che punta a migliorare i collegamenti tra Palermo e Messina. Ora si lavora per proseguire con le operazioni e completare la nuova tratta, che promette di snellire il traffico e aumentare la sicurezza sulla linea.

Dopo aver realizzato lo scavo di 6.680 metri, abbattuto l'ultimo diaframma. Il progetto, appaltato da Rfi a un raggruppamento di imprese capitanato da Toto Costruzioni Generali, ha un valore di oltre 402 milioni. Il sindaco Tumminello ricorda Nino Tamburo, operaio che ha perso la vita nel cantiere: "L'opera sia intitolata a lui" Abbattuto stamattina l'ultimo diaframma della canna dispari della galleria Cefalù, parte fondamentale del progetto di raddoppio ferroviario CefalùOgliastrillo-Castelbuono, sulla Palermo-Messina realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, con la direzione lavori di Italferr, entrambe società del Gruppo Fs.

