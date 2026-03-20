Da Calabresi a Pennacchi Gad Lerner e Mazzucco Ritorna la Fiera dei librai a Bergamo - Il programma

A Bergamo torna la Fiera dei librai, un evento che si svolgerà dal 18 aprile al 3 maggio. La manifestazione prevede due giornate di Fuori Fiera e un ricco programma con numerosi ospiti, tra cui autori come Calabresi, Pennacchi, Gad Lerner e Mazzucco. L’appuntamento rappresenta uno degli eventi culturali più attesi della città in questo periodo.

L’APPUNTAMENTO. Un fitto programma dal 18 aprile al 3 maggio, due Fuori Fiera e tantissimi ospiti per uno degli appuntamenti più attesi della cultura bergamasca. Dal 18 aprile al 3 maggio 2026 torna la 67ª edizione della Fiera dei Librai Bergamo, il tradizionale appuntamento con la Fiera dei Librai più antica d’Italia. La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Bergamo, dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber - Associazione Librai Bergamaschi, da Promozioni Confesercenti e Sindacato Italiano Librai (SIL) e co-organizzata dal Comune di Bergamo. In 16 giorni di programmazione, con oltre 130 incontri con autrici e autori del panorama editoriale nazionale e internazionale e più di 50. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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