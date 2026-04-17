Dopo la conferenza del tecnico, che si è conclusa con le lacrime, sui social sono scoppiate reazioni contrastanti. Da chi ha richiesto di blindare il giocatore a chi ha chiesto di mostrargli affetto, le opinioni si sono divise nettamente. La conferenza ha anche messo in evidenza una rottura tra il tecnico e un altro allenatore, mentre per l’ex giocatore la situazione appare differente. La discussione online si è accesa rapidamente, con commenti di varia natura.

“Ora blindatelo”. La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini (conclusa con un pianto disperato) ha convinto quasi tutti. Su radio e social i tifosi si sono schierati una volta di più col tecnico nonostante la riconoscenza verso un totem romanista come Claudio Ranieri. “Parole di chi vuol far grande la Roma, una conferenza perfetta”, scrive più di un tifoso. Un coro di sì quindi alla conferma di Gasp. Decisamente sorprendente considerato che fino a 10 mesi fa era considerato uno dei “nemici” (sportivamente parlando) più antipatici per il tifo giallorosso. Le parole del tecnico, ascoltate praticamente da tutta la città, hanno convinto ulteriormente una piazza che già in questi giorni propendeva per Gasperini alla luce delle dichiarazioni di Ranieri e delle risposte dello stesso Gasp venerdì scorso dopo la partita col Pisa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da "ora blindatelo" a "facciamogli sentire amore": le reazioni social dopo la conferenza di Gasp

Notizie correlate

Milan-Parma 0-1, le reazioni social dei tifosi rossoneri dopo la débâcle di ‘San Siro’Il Milan perde in casa, 0-1, contro il Parma dopo una partita giocata male e con polemiche arbitrali: le reazioni social dei tifosi rossoneri.

Da "scapoli e ammogliati" ai fischi per Bastoni: Como-Inter, le reazioni socialLo 0-0 soporifero del Sinigaglia tra Como e Inter ha scatenato la fantasia dei tifosi-spettatori.